〈南部〉路邊停車格 除夕至初五不收費
2017-01-17
〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應農曆春節，南市計程車循往例加成收費，全天將依原運價再加收五十元，公有路邊停車格收費亦比照往例公家放假日，除夕至大年初五暫停收費，委外民間拖吊則自除夕至大年初四暫停拖吊作業；倒是市區街頭新增十個T-Bike站點，未演先轟動，民眾詢問度高。
為了因應農曆春節觀光人潮，交通局新增十個台南T-Bike站點，包括市立美術館、赤崁樓、延平郡王祠、體育公園、民生路臨時停車場等處，將上架三百廿部新車，加上之前已使用的台南都會公園等十個站點，全部有廿個站點。
交通局表示，雖然新增站點尚未完工，但已有不少民眾在台南T-Bike官方臉書或公家諮詢管道，熱烈詢問新站點在哪裡，也建議在火車站增設站點，對於T-Bike騎乘利用多所期待。
此外，因應春節人車湧至，公有路邊停車格自一月廿七日（除夕）至二月一日（大年初五）共六天暫停收費，一月廿七日至三十一日（大年初四）則暫停巡查拖吊作業。
不過，交通局也強調，對於影響交通安全或民眾舉發阻礙通行的重大停車違規，將會配合警方需求執行拖吊作業。
計程車春節運價部份，自一月廿三日凌晨零時起至二月一日夜間十二時止，即農曆除夕前四日至大年初五，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間廿三時至清晨六時加二成）計費外，全天將依原運價再加收五十元，民眾若發現有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊提出申訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
竹田農會改選 閩客共治傳變數
屏東縣竹田鄉農會改選選情激烈， 現任農會總幹事張文信因為屆齡，從未發生總幹事爭奪戰的竹田鄉，這屆出現三名候聘人，也讓竹田鄉農會多年來總幹事、…
網友回應
熱門新聞
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Upgrade of the nation’s fleet of F-16 jets begins
- 《自由廣場》請支持捐血
- 硬脫歐引爆恐慌潮 英鎊慘跌
- 帶人感受白色恐怖 《返校》發售3天引熱潮
- 老師邀少年玩電動 輸了彈GG
- 〈旅遊的滋味〉一個人的旅行
- 「三毛」始終如一 再穿19號
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 遭川普奚落 歐洲領導人回嗆
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- 捕獲600公斤鬼蝠魟 漁民頭大
- 張富屢傳不到 將3度被通緝
- 〈傷心哲學〉最好的陪伴是傾聽
- 郝吳柱落水救誰?韓國瑜：跳下去一起死
- 澳網》不敵19歲「俄」漢 盧一哥雙打再拚
- 歌迷深情落淚 A-Lin揪心尋人
- 全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人
- 彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 哈利帶星女友見凱特 卡蜜拉怒阻麻雀變王妃
- 土國貨機墜吉爾吉斯 33村民睡夢中慘死
- 6天環澳賽 馮俊凱今起破風
- 《台股青紅燈》考題比答案還多
- 馬政府一路傾中 留爛攤難收拾
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 泛中資股禁現增？ 證期局消毒
- 嘴唇乾裂發炎 越舔越嚴重
- 聯邦美術印象大獎首獎 王宏印：繪畫的快樂無法被取代
- 社論》不只警察要認真
- 習近平訪瑞士 藏人示威喊藏獨
- 莎莎迎新春 曾國城逼婚
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 男子橫跨國道 遭6車輾斃
- 台灣之夜「豪」難受 籃網苦吞10連敗
- 《Yes123求職網調查》一例一休效應 9成勞工 休假想兼差
- 轉骨期只吃水果餐 國二男長胖不長高
- 川普再轟車商 換雙B上榜
- MacBook新機出貨看俏 供應鏈受惠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉路邊停車格 除夕至初五不收費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分