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〈南部〉路邊停車格 除夕至初五不收費

2017-01-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應農曆春節，南市計程車循往例加成收費，全天將依原運價再加收五十元，公有路邊停車格收費亦比照往例公家放假日，除夕至大年初五暫停收費，委外民間拖吊則自除夕至大年初四暫停拖吊作業；倒是市區街頭新增十個T-Bike站點，未演先轟動，民眾詢問度高。

為了因應農曆春節觀光人潮，交通局新增十個台南T-Bike站點，包括市立美術館、赤崁樓、延平郡王祠、體育公園、民生路臨時停車場等處，將上架三百廿部新車，加上之前已使用的台南都會公園等十個站點，全部有廿個站點。

交通局表示，雖然新增站點尚未完工，但已有不少民眾在台南T-Bike官方臉書或公家諮詢管道，熱烈詢問新站點在哪裡，也建議在火車站增設站點，對於T-Bike騎乘利用多所期待。

此外，因應春節人車湧至，公有路邊停車格自一月廿七日（除夕）至二月一日（大年初五）共六天暫停收費，一月廿七日至三十一日（大年初四）則暫停巡查拖吊作業。

不過，交通局也強調，對於影響交通安全或民眾舉發阻礙通行的重大停車違規，將會配合警方需求執行拖吊作業。

計程車春節運價部份，自一月廿三日凌晨零時起至二月一日夜間十二時止，即農曆除夕前四日至大年初五，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間廿三時至清晨六時加二成）計費外，全天將依原運價再加收五十元，民眾若發現有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊提出申訴。

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