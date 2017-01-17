〈南部〉除夕垃圾 收到下午六點半
2017-01-17
〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節將屆，環保局春節垃圾收運計畫，依慣例一月廿七日除夕夜全市三十七區清潔隊提早從上午開始收垃圾，廿八日至三十日（大年初一至初三）停止收運，三十一日恢復正常作業，各區可視情況因地制宜。
初一到初三停收 初四恢復正常
環保局表示，為讓終年辛苦的清潔隊員回家與家人除夕圍爐，除夕從上午開始收運垃圾，預計下午六點半結束所有作業，收運時段由各區隊因地制宜排定。但是由於春節前除舊佈新大掃除，垃圾量劇增，部分地區如永康、仁德、下營、佳里、西港、將軍及北門等區清潔隊，將從春節前即加班收運垃圾，紓解小年夜及除夕夜的垃圾量。
春節垃圾收運計畫，一月廿七日除夕夜全市提早從上午開始收垃圾，廿八日至三十日（大年初一至初三）停止收運，三十一日（初四）恢復正常作業，依平日收運路線、時段收運，各區隊將視各區狀況因地制宜，可提早自上午開工，增加收運次數。
環保局強調，春節假期各區清潔隊仍有適當人力巡視轄區及重點道路，負責清理垃圾包，維護市容環境整潔。相關訊息除了公佈在環保局網站，各區公所也會發放宣導單或利用里長廣播系統加強宣導，若有任何垃圾收運問題，可打電話向各區清潔隊查詢。
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