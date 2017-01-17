〈南部〉高雄燈會小提燈「旺來雞」 亮相
2017-01-17
〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，昨正式亮相，象徵幸福、好運旺旺來，將在二月十一日萬人提燈大遊行當天，定點發送給民眾；燈會最大亮點則是「大港西灣絕美花火秀」。
二○一七年高雄燈會藝術節將於一月三十日（初三）至二月十二日，於愛河沿岸登場，高雄市政府昨特地前往台北召開記者會，希望吸引更多北部遊客南下。
高雄市秘書長楊明州表示，今年春節，高雄的愛河、旗山、岡山和佛光山共有四大燈會活動，尤其是愛河沿岸的高雄燈會藝術節，以「幸福雞立」為主題，將愛河沿岸分為藝術燈飾區、宗教燈區、特別燈飾區、燈飾布置競賽及全國創意花燈競賽區等五個燈區，布置各式各樣造型燈多達一百餘座，展現年節歡樂氣氛。
高雄市觀光局長曾姿雯說，為讓民眾留下深刻印象，今年特別規劃「大港西灣絕美花火秀」，在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，將於一月三十日開幕當晚十點、二月四日晚上十點、二月十一日萬人提燈大遊行晚上十二點施放，歡迎全台民眾一起來欣賞。
今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，昨也正式亮相，象徵幸福、好運旺旺來，帶給民眾幸福好運旺旺一整年。
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