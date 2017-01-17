〈南部〉「政府否定私大存在價值」 樹德科大校長臨退感言

2017-01-17

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學校長朱元祥服務教育界逾卅載，下週一將屆齡退休，屆退前他有感而發表示，當年教育部鼓勵私人興學，如今因少子化等因素否定私校的存在，私立大學正面臨生源減少殊死戰，政府雖祭出新南向政策，但能否彌補銳減的生源，仍在未定之天。

廿年前，時任教育部長吳京主張開放技職校院升格的「第二條國道」，讓專科學校大量升格為技術學院及科大，同時放寬私人興學限制，朱元祥躬逢其盛，對於私立科大的興衰消長，感慨萬千。

他說，在台灣選讀大學都是「先公後私」，少子化後，私大學生素質有下降現象，但教育部對私校的要求並未下降，不僅經費補助有諸多限制，且區域整合的計畫案都給公立大學，私大根本不可能參與，對私校持否定態度，「對私校算是一種歧視」！

朱元祥指出，台灣出生率最低點的十六萬餘名學子，預計民國一一七、一一八年進入大學，國內約九十五％高中畢業生會升學大學，高職畢業生進科大僅約八十五％，少子化且有區域之分，南部特別嚴重，南部私立科大的生死之戰才正要開始。