〈南部〉高雄港年裝卸量 連三年破千萬TEU
2017-01-17
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄港去年總裝卸量為一○四六萬TEU，連續三年突破千萬TEU，港務公司稱逆勢成長不易。
高雄港務分公司昨天表示，去年（一○五年）總裝卸量比前年增加廿四萬TEU，成長率百分之一‧九五，已連續三年突破千萬TEU，面臨全球航運市場嚴峻，逆勢成長不易，其中以轉口櫃成長幅度較大，比新加坡、香港好。
南韓韓進海運去年聲請破產，原租用高雄港三座碼頭停擺，外界擔心櫃量流失，所幸長榮、陽明等航商吸收櫃量，營運未受影響。
高雄港務分公司總經理陳劭良表示，台灣產業持續轉型及外移影響，前年起出口值連十七個月衰退，加上國際航運市場聯盟重組、航商整併，高雄港配合「獎勵、紓困暨促進產業升級措施方案」，努力降低航商經營成本，拉住航商。
航商認為，高雄港於二○一三年成為英國金屬交易中心（LME）遞交港後，年裝卸量皆突破千萬TEU，陸續有七家倉儲業者、十七座LME認證倉庫從事非鐵金屬倉儲交易，挹注貨櫃運量增加。
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