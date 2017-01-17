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〈南部〉加水站稱賣「山泉水」 48家被要求改正

2017-01-17

〔記者方志賢／高雄報導〕高市加水站有一八○四個，其水源來自自來水及地下水兩種，但部分加水站業者竟於招牌、廣告標示「山泉水」字詞，涉及不實廣告，衛生局陸續輔導四十八家業者改正，也提醒消費者勿信不實廣告。

高雄市加水站數量居全國之冠，核准的水體五十三‧四％是自來水，四十六‧六％是地下水，並沒有所謂的山泉水，標榜「山脈泉水」或「山泉水」的加水站均涉及違規廣告。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮表示，為保障消費者權益，避免加水站業者標示不明誤導消費者，衛生局從去年十月啟動輔導加水站業者標示合法化的稽查行動，利用加水站衛生管理資訊系統，搜尋出可能涉及違規標示的業者，目前已輔導四十八家業者完成改善。

陳建榮說，衛生局也於去年公告，高市核准供應的水源僅自來水及地下水兩種，加水站業者為招徠商業利益，於營業場所招牌、標示、廣告置入「山泉水」字詞，易讓消費者誤解水源來自高山，已涉及不實標示、廣告，另針對新設立加水站，名稱含有「山泉水」及「泉水」字詞者也均不予核准。

另外要查詢高市合法加水站可於衛生局網站首頁連結進入「高雄市衛生醫療資源查詢系統」（網址：http://khd.kcg.gov.tw/Main.aspx?sn=986），勾選服務類別為「加水站」，並選擇行政區或輸入加水站站名（查詢加水車可輸入車牌號碼）或所在的路名等關鍵字進行查詢。

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