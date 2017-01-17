〈南部〉初鹿牧場 櫻花初綻迎賓

2017-01-17

〔記者張存薇／卑南報導〕近日冷氣團開始南下，台東縣初鹿牧場櫻花逐漸綻放，嬌豔迎賓，初鹿牧場場長陳振賢指出，去年下半年多個颱風摧殘，初鹿牧場將展現新氣象，昨天同步發表新品鮮乳優格，相關乳製品也全部換新包裝，希望揮別風災，展現新未來。

初鹿牧場四年多前從北部私人土地搶救、移植一百五十棵粉紅色的河津櫻、白色的富士櫻，遍植園區，陳振賢說，河津櫻是櫻花裡最耐熱的品種，通常也最早開，往年一月十日左右就會盛開，去年下半年颱風持續影響，重創牧場，再加上氣候異常又暖冬，目前花開約兩成，不過有幾棵櫻花樹整樹都開花，預計月底春節前後是最盛開的時節，花期約兩星期。

陳振賢也表示，因初鹿牧場是承接土地銀行經營時期的建物，這些房舍都有四十年歷史，部分設施也陳舊，過年前會先簡單整理以迎接寒假人潮，過完年後就會分批展開較大規模的整理修繕，預計以一年時間展現初鹿牧場新風貌。