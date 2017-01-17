〈南部〉車城福安宮拜頭香 今年首送開運金幣

2017-01-17

〔記者蔡宗憲／車城報導〕屏東縣車城福安宮「拜頭香」活動，除了依往年慣例舉辦摸彩，還準備首創的金雞年開運金幣，廟方提供四千份獎品讓民眾祈福還能得好禮，將由除夕夜晚間七點半開始排隊。

除了有開運金幣外，福安宮今年讓民眾有兩次摸彩機會，除了價值超過百萬的液晶電視、洗衣機、冰箱等獎品，拜頭香後「人人有獎」，能摸彩領取背包、環保袋或鑰匙圈，堪稱十二年來最好康的一次。

福安宮總幹事曾寶文表示，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方改為「拜」頭香，讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」。

廟方今年開始製作三萬枚雞年招財金幣，主委陳泰崇表示，春節期間除了除夕夜四千枚，初一至初五早上九時都可以到福安宮排隊索取，每日三千枚。