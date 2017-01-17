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〈南部〉崁頂焚化爐停擺 清潔隊忙翻天

2017-01-17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂焚化爐去年下半年頻頻故障引民怨，上週末兩爐又停擺，昨天緊急通知包括屏北約廿個鄉鎮市垃圾車轉送枋寮暫置場，近日頻更改地點，已引來各鄉鎮清潔隊抱怨。

崁頂焚化爐去年因屢出包致無法焚燒，鄉鎮清潔隊常得跋涉到枋寮暫存場及鹽埔轉運站送垃圾，代操焚化爐的台糖公司經與縣府磋商，決定今年投入二億餘元大修，但一月廿日才截止收標單，遠水救不了近火。

台糖去年底投入近千萬元更新、修復二號爐內部分零件，上週末再度爆管，加上一號爐也在維修，兩爐停擺致民生垃圾輸送大亂。

屏南一名清潔隊長指出，上週就有兩天改送枋寮，昨天又再收緊急通知，除收垃圾時間頻繁向居民通知要更改，也讓隊員上下班時間不穩定，加班費大增，他擔心下週國家清潔週垃圾暴增，枋寮暫存場前將垃圾車「一路長龍」。

屏縣府︰一號爐最快明啟動

縣環保局回應，目前確實兩爐皆停擺，只能轉送枋寮、鹽埔兩地，不過一號爐最快週三就能啟爐，屆時可減輕年關壓力。

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  • 崁頂焚化爐再度停擺，清潔隊疲於奔命。（記者陳彥廷攝）

    崁頂焚化爐再度停擺，清潔隊疲於奔命。（記者陳彥廷攝）

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