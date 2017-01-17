〈南部〉暫停外運焚燒 東市垃圾危機陪過年
2017-01-17
公所壓縮、活化雙管齊下
〔記者黃明堂／台東報導〕進入春節大掃除、垃圾大清運的階段，已經堆積如山的台東掩埋場，面臨垃圾大增的壓力，市公所採用壓縮與活化兩管道分區並進，並呼籲市民落實資源回收。
台東市公所「國家清潔週」昨天開跑，活動期間至廿六日止，開放家戶大型垃圾免費自運至掩埋場，並於各里設定點供民眾丟棄大型垃圾。
逢春節大掃除，台東市垃圾壓力倍增，市長張國洲說，因為台東縣與高雄市難達共識，從去年底以來，垃圾就未運至高雄焚燒，現階段只能在建農里垃圾場掩埋，每天持續累積，確實已形成壓力。
清潔隊長劉志豪進一步說，建農場預估今年底就會飽和，有兩大策略進行掩埋空間的延長使用，目前已先就新垃圾進行壓縮處理，以重機械壓實，減少膨鬆感；另外，針對已掩埋多年的垃圾，已獲縣市補助兩千多萬元，準備進行活化，也就是挖出垃圾加以分類。
僅剩建農里垃圾場可掩埋
劉志豪預估，即使如此，恐怕也只能延長使用掩埋場半年到一年的時間。張國洲說，這只是治標方式，若要治本，仍須各界就焚化或掩埋達成共識，趕快進行接續處理垃圾的相關準備。
張國洲說，國家清潔週期間必然會有大量垃圾，這段期間，請市民在第一線落實資源回收，減少垃圾進場。
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