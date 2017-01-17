〈南部〉曾文區詭譎 下營兩人旗鼓相當
2017-01-17
〔記者楊金城／台南報導〕基層農會選舉早在去年十一月十一日總幹事登記候聘截止後就已暗中開打，農會代表選舉將在過完農曆春節後的二月十九日舉行，農會理、監事並在昨天開始受理參選人登記。
曾文區的農會選舉詭譎，麻豆區農會下屆總幹事換新人，只有孫慈敏一人登記候聘總幹事，卻有五十二人參選四十五席農會代表，農會三巨頭的理事長、常務監事改選和總幹事候聘有否受影響待觀察。
下營區農會下屆總幹事同樣換新人，總幹事登記候聘由兩位農會職員黃冠霖和陳乃源一對一，竟有高達六十九位農會代表參選人競選四十五席，是全市基層農會選舉中最多農會代表參選人，農會代表席次差一席就差很多，兩人實力旗鼓相當，選情緊繃，要待農會代表選舉揭曉。
佳里區農會代表應選四十五席，五十四人參選，有八個選區競選激烈，下屆總幹事登記候聘有兩人，最近經派系折衝，理事長、常監改選歸於平和，現任總幹事黃政村可望獲下屆理事會聘任續任總幹事。
北門、將軍、西港、七股、學甲、六甲、官田區農會下屆總幹事都只有一人登記候聘，只有學甲農會代表五十六人選四十五席較激烈。
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