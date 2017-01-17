〈南部〉農會會員代表改選參選爆炸 十區激戰
2017-01-17
〔記者王涵平／新營報導〕攸關農會理監事席次與總幹事改選的南市農會會員代表選舉登記截止，本週進行資格審查，約十區農會選情暗潮洶湧，賄選、幽靈人口等傳聞不斷，檢警調與市府密切注意中。
今年農會選舉候聘總幹事出現一人以上登記的競爭地區包括玉井、下營、佳里、南化、後壁、善化、新化、新市等八區，其餘各區與市農會皆僅有一人登記。
然而總幹事無人競爭卻不保證可以獲得聘任，因會員代表選舉如落敗，理監事席次無法掌握，即使現在總幹事績優，也可能無法獲得續聘，包括玉井、下營、佳里、後壁、善化、新化、麻豆、東山、楠西、學甲等十區，有些僅有一人登記候聘，但因會員代表選舉登記人數多過應選人數，以致選情仍不明朗。
新化、下營、善化 逾六十人參選
例如新化與下營區應選四十五人、六十九人參選；善化區應選四十五人、六十六人參選；玉井區應選四十五人、六十四人參選；後壁區應選四十五人、五十七人參選。
另，七股農會總幹事僅一人登記候聘，市府初審資格不符，將重新公告。
南市農業局表示，登記候聘農會總幹事完成資格審查後，預定二月十五日由中央造冊轉送各區農會辦理聘任。
傳統上農會選舉多由有意擔任總幹事者操盤，然在部分一級戰區，有些總幹事是由地方派系拱出，因而在派系操盤下，農會選舉更是地方公職選舉前哨戰，全面而縝密的操盤手法，賄選、幽靈人口等時有所聞。
農會選舉將於二月十九日舉行投開票，農業局除要求各區農會會務人員謹守中立，也參與檢警調組成的聯繫會報，確保農會選舉順利完成。
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