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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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〈南部〉《觀察筆記》農會之戰

2017-01-17

真是緊張刺激又精彩的超級大作戰。

高雄農會的選舉，在平靜的地方，和諧。在相殺的區農會，滾燙。

看表象，馬照跑、舞照跳，一派昇平。打開大門，深入堂奧，各路人馬穿梭，風雲際會。

原高雄縣有鄉鎮長、代表會，政治職位滿足有志者。合併後，位子沒了，農會依舊存在而且發光發熱，成為各地方的金融中心和農民的領頭羊。

懷璧使然，公職人員必須拉攏，納為大樁腳。

可以聽到結盟的耳語，能夠見到矇矓的跨派系攜手的身影，更可以清晰地繪出超越政黨的聯合作戰圖。

這裡頭，實際上是各區農會總幹事的選舉，也關係著之後高雄市農會理事長誰家天下，會易幟嗎？

本來農會是國民黨白派主控的城池，這一回，延續這樣的色調竟微微地化學變化，有民進黨市長初選的人影隔空殺伐的金戈鐵馬聲音響亮。

合縱又連橫，大勢漸分明，政治疆界泯滅將重寫！（資深記者黃明裕）

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