〈南部〉農會理監事改選 9區競爭激烈

2017-01-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國各級農會理監事將於下個月改選，高市農會及二十六區農會戰況激烈，以旗山、大樹、鳥松農會三方廝殺，杉林農會兩派人馬勢均力敵，視為一級戰區，原本鳳山等十九區選情穩定，近來彌陀、燕巢農會也出現兩派競爭，共九區呈現捉對廝殺態勢，外界認為農會系統仍占優勢，水利會如何整合地方勢力成為關鍵。

高市農會現任總幹事蕭漢俊屆退改參選理事長，由秘書楊東杰接棒角逐總幹事，學、經歷俱佳，且從基層做起，深耕長達三十年，目前掌握多區農會勢力；橋頭農會總幹事陸清海更上一層樓，在水利會長李清福力挺下，出馬挑戰內場派，一旦整合地方勢力，將大有可為。

二十六區農會中，橋頭、內門、高雄地區農會以水利會占優勢，近來農會代表參選登記結束，彌陀、燕巢農會選情出現變化，兩派人馬各自佈局，競爭態勢底定；杉林農會選舉過去是鄉長派對抗內場派，隨著市府官派區長後，以現任議員鍾盛有為首，結合水利會勢力，與內場派代表數相近，雙方勢均力敵。

旗山農會四搶一

值得一提的是，旗山農會競爭最激烈，雖為四人爭搶一席，其實是三強鼎立，現任總幹事吳建德爭取連任，石檻彰出身農會基層，四年來經營有成，這次捲土重來，與水利會勢力合作，目前掌握代表數較多，有機會翻盤。

大樹、鳥松農會選情三方廝殺，現任總幹事張清榮過去二十年沒有競爭者，今年由市農會主任高子珺組成「農會改革聯盟陣線」，主打為農民謀福利，盼能突圍勝出；鳥松農會選舉因前鄉長張美瑤資格不符，陳美秋出身農會世家，父親歷任總幹事、常務監事、理事長，有助選情加溫；黃正雄則有水利會力挺，勢力不容小覷。