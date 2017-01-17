〈南部〉競逐市長 5綠立委200面看板開打
〔記者王榮祥、楊淳卉／綜合報導〕民進黨五立委競逐下屆高雄市長參賽權，首回合過招上演看板大戰，農曆年前粗估有超過兩百面看板上市，其中好位置看板競爭格外激烈，眼尖民眾注意到熟悉路口處看板的常見立委，這檔期「換人」。
民進黨立委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳，雖還沒正式宣布參選下屆市長，各自走訪基層動作已讓五強競逐態勢浮出檯面，首場檯面上戰役已在街頭開打。
動作最快的管碧玲去年十二月放上「新年雄賀」，今年一月由陳其邁的「正義、溫暖」、趙天麟的「高雄一起」接續上市，上週輪到劉世芳的「正派、承擔」豪邁出陣，唯一沒上架的林岱樺陣營表示不會缺席，請大家拭目以待。
首波看板戰，管碧玲選在新崛江商圈旁，陳其邁搶攻高雄捷運車站周遭，趙天麟緊鄰中山高交流道附近。
看板數量最多的劉世芳佈點各主要道路，並在愛河畔取得優勢，有機會因即將登場的高雄燈會而被照亮；除了固定看板外，劉陣營還安排看板跟著公車趴趴走。
已放置看板的四立委據點都在原市，四陣營都計畫在原縣加強放送，管碧玲、趙天麟首波各只有一面，農曆年前會推第二波，跟第一面不同、且有相當比率放在原縣；陳其邁、劉世芳首波看板數量多，同樣全力開拓原縣據點，以原縣為基地的林岱樺則努力在原市找尋合適位置。
趙天麟昨天還發表四款春節「賀年小物」，並表示，日前已向市長陳菊表達投入初選意願，並得到陳菊祝福；至於何時正式宣布參選？他說：「等端出牛肉的時候，就是我宣布參選的時候。」
地方人士指出，好位置看板競爭激烈，以博愛、龍德路口為例，原客戶是某資深立委，這波檔期卻「換人」，另傳出某陣營欲搶好位置，想砸錢請廣告商與客戶提前解約；一位立委幕僚透露，才準備跟長期合作的業者洽談，才驚覺部分好位置或免費區塊早被訂下。
地方人士估算，五陣營看板從三十到上百面不等，粗估農曆春節前，將有超過兩百面看板出現高雄街頭。
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