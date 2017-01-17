〈南部〉太麻里地區農會代表 83人搶45席
2017-01-17
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣九個各級農會改選將登場，太麻里地區農會、池上鄉及關山鎮農會因總幹事將換新血，多人登記候聘，其中太麻里地區農會從會員代表選舉就十分緊張，八十三人搶四十五個會員代表名額，而成功鎮農會「選情最平穩」，卅一人同額競選會員代表。
包括縣農會戴振東、成功鎮農會吳全德、長濱鄉農會林純美、東河鄉農會廖博民、台東地區農會李建通均為績優總幹事，再加上鹿野地區農會陳正笙表現佳、也僅一人登記候聘，這六個農會選情相對單純，反映在會員代表參選登記上較平穩，包括鹿野卅六人選卅一席、東河卅九選卅一席、長濱四十三選卅一席，台東地區農會則有小競爭，六十七人搶四十五席。
因理、監事由會員代表選出，再由理事會投票聘任總幹事，太麻里地區農會總幹事有包括推廣部主任許銘璜、供銷部主任卓新明、課員莊慶輝登記角逐，三人均有一定基礎與實力，會員代表則有高達八十三人登記，其中現任卅五人，要搶四十五席，理事登記則從昨天起至廿日截止，預料也會有多人登記。
關山農會包括保險部主任邱美玲、推廣部主任楊昌隆、供銷部主任林煥發參加總幹事候聘，池上鄉則有供銷部主任游玉櫻、前鄉長林文堂及任職於台灣優良農產品發表協會的沈世然有意挑戰，分別有四十八、四十六席搶卅一席會員代表，算是君子之爭。
農業處指出，農委會預計二月十五日公告總幹事候聘名單，農會會員代表排定二月十九日選舉，三月初各基層農會陸續選出理事，再由理事投票遴聘總幹事。
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