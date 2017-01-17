〈台北都會〉台北市年節食品抽驗 金針2件二氧化硫超標

2017-01-17

200件產品中 4件不合格

〔記者張議晨／台北報導〕北市衛生局昨公布年節食品抽驗結果，抽驗二百件產品發現四件不合格，有一件「葡萄乾」及一件「木耳」被驗出殺蟲劑殘留，另外有二件金針也被驗出漂白劑二氧化硫，其中一件更超過標準值三倍。衛生局表示，不合規定產品均已下架，殘留農藥產品依法將開罰六萬元至二億元罰鍰。

不合格產品已下架 並開罰

衛生局食藥處長王明理表示，這次抽驗主要項目為防腐劑、漂白劑、調味劑，發現萬華區萬順行及士林區豪光回田實業所售「金針」，有二氧化硫殘留四．三六g/kg、十二．六四g/kg均超過標準，且豪光回田實業因無法交代產品來源，將依法開罰三萬至三百萬元罰款。

此外，萬華區鑫順發商行所售的「葡萄乾」，則被檢出殺蟲劑因得克殘留○．○四ppm，大同區可誠貿易所販售的「木耳」，則被驗出殺蟲劑陶斯松○．一二ppm，均超過合法容許量。

王明理指出，陶斯松及因得克雖為合法農藥，但在產品上都被驗出超量使用，依法殘留農藥超出容許量，可開罰六萬到二億，目前此案已移請台中市衛生局追查來源。

王明理補充說明，民眾烹煮金針前，可先把金針以水浸泡並扭乾，重複三次可去除七十％二氧化硫，若開蓋煮沸三分鐘可去除九十％。至於農藥殘留部分，則用流動水清洗三遍就可有效去除殘留農藥。