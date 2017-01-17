〈台北都會〉花市衝買氣 23日至除夕不休息

2017-01-17

〔記者黃建豪／台北報導〕因應過年氣氛，台北市各花市已備齊春節花禮，位於內湖的台北花市十四日起已有茶花和蘭花展示及年節花禮特賣，並且特別推出具祈福意義的天燈提籃，送禮自用兩相宜，由於台北花市二十八日初一起就休市，因此，二十三日凌晨起至二十七日除夕下午二時，將連續營業一百一十小時不打烊，原本只在週末營業的建國花市，也將連續七天開市。

建國花市21日至除夕 每天營業

鮮花與燈光一樣，都是最有效能改變空間氣氛的元素，想在新年為家中帶來新氣象，最好擺上一束鮮花或一盆花木，而應景的新春盆花有象徵吉祥的蝴蝶蘭、寓意百事合心的百合、黃金滿屋的金桔或有台語「銀兩」諧音的銀柳。

建國花市、興隆花市與花卉村雖然在春節前未特別舉辦活動，但為迎接採購花卉需求，原本只在週末才開的建國花市，從二十一日至除夕起連續七天營業；以花木為主力的興隆花市則從二十日起延長營業時間至晚間九時，之後將在除夕中午後休市；花卉村在春節期間則照樣迎客，除採買花草外，還有遊樂器材、咖啡廳與餐廳等設施，適合在過年期間攜家帶眷前往。

而台北花市早年設在酒泉街萬和宮前廣場，結合王氏宗祠的盆花業者形成酒泉花市，在全盛時期是名副其實的花街，直到一九八七年台北花市遷址，多數業者也隨之遷移，酒泉街花市沒落，僅少數業者留下，現今花店已不到十家，但每逢農曆春節前，當地仍會籌辦年貨花街，展售應景盆花，沒了過往的繁華，但在人文薈萃的大龍峒遊街買花也別有一番風味。