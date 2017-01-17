〈台北都會〉《台北過好年》辦年貨 各批發市場賣到除夕日

2017-01-17

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著年關接近，台北市各大批發市場為穩定春節供應，第一、第二果菜批發市場春節前將延長營業至下午三點，並與魚類批發市場、家禽市場、肉品市場同樣，將加強供應至二十七日除夕當天中午十二時，之後將一連休市至二月一日初五，直到二月二日初六才開市，民眾若有採買生鮮需求要把握時間。

27日中午後 休市至大年初五

傳統零售市場部分，大多數只陸續營業至廿七日除夕當天下午，之後便休市至二月二日初六甚至三日的初七，若民眾仍有採購需求，可以考慮景美市場、中崙市場等春節不休市的市場，或是四平街、城中市場等攤販集中場，至於夜市部分，寧夏、饒河街、雙城、廣州街等知名夜市在過年期間都會照常營業。

部分夜市 過年期間照常營業

在農曆春節期間，若民眾想節省準備年夜飯時間，可選擇外帶年菜回家享用，在傳統市場部分，南門市場著名的億長御坊、逸湘齋等業者都有推出年菜組合，若要自行調理，台北市傳統零售市場多有提供應景圍爐食材或南北貨，且超過五十處市場直到二十七日除夕當天下午二時前都有營業。

不過，考量除夕過後，民眾仍有採買需求，台北市市場處調查，文山區景美市場、松山區中崙市場、中山區晴光市場、四平街攤販集中場、中正區城中市場、萬華區西園路二段一四○巷攤販集中場，在過年期間仍會擺攤做生意，其餘市場則多在二月一日初五開始才恢復營業。

而隨著台灣過年拜廟走街習俗，松山慈祐宮、霞海城隍廟、大龍峒保安宮、萬華龍山寺等台北市著名廟宇周邊都有饒河街夜市、寧夏夜市、大龍街夜市、廣州街及華西街夜市，各有豐富的傳統小吃和台灣美食，在過年期間同樣開業不打烊。