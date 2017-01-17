〈台北都會〉安得烈募食物包 獲捐20萬
2017-01-17
〔記者李雅雯／新北報導〕社團法人中華安得烈慈善協會輔導全台五千一百四十七個弱勢家庭個案，每月集結善款提供膳糧食物包，供應生活基本需求。華南產險昨天樂捐廿萬元，贊助慈善協會籌募食物包，中華安得烈慈善協會表達強烈感謝。
中華安得烈慈善協會推動「食物銀行」計畫，藉由學校、教會、在地社福團體轉介，持續協助來自全台各地的弱勢家庭，特別是家中有十五歲以下者，每月提供膳糧食物包到在地據點，由他們前往領取，也透過互動鼓勵打氣。因應春節將到，年節食物包成本是平常的兩倍，在十二月上旬時本來距離募集目標連四分之一都不到，在媒體接連曝光後，各界善意湧入，也讓中華安得烈慈善協會不愁了。
中華安得烈慈善協會執行長羅紹和說，若以膳糧食物包平均一千元來說，一個月開銷就是五百多萬元；也許很難想像台灣還有弱勢家庭有食物上需求，但這確實存在，感謝各界讓這次目標完成。
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