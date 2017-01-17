〈台北都會〉新莊中港、板橋社後公托啟用 開放登記

2017-01-17

〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕新莊中港公托中心、板橋社後公托中心皆在昨天開幕。中港公托中心利用中港國小閒置校舍改建設置，以「海底世界」為主題，各個教室各顯特色；板橋社後公托中心強調蒙特梭利教學法，打造「感動體驗館」，激發嬰幼兒感官成長。

超額登記時 25日辦理抽籤

兩家公托中心即日起至一月二十三日下午五點止開放登記，超額登記時，將在一月二十五日辦理抽籤。

中港公托中心各教室以海洋生物命名，其中還有三百六十度環繞海底世界的空間，嬰幼兒利用感應筆觸碰牆面上的海洋生物，筆上播音器就會發聲介紹，緊緊地吸引嬰幼兒的注意力，新北市長朱立倫前往參訪時，也和小朋友們玩得不亦樂乎。

板橋社後公托中心由中華民國蒙特梭利學會承接，理事長周秀欽表示，蒙特梭利教學法鼓勵孩子動手做，安排生活化課程，例如四個月前嬰幼兒視力尚未發展完全，會加強黑白物體的視覺刺激，四個月開始翻身，在教保人員引導下，學會爬行後，教室佈滿運動軟墊，方便小朋友學習走路。周秀欽說，教學著重做中學，館內設有感動體驗館，透過3D積木、大滾筒、小小烘焙室等各式教具，誘發嬰幼兒感官刺激和成長。