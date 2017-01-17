〈台北都會〉北海三博策略聯盟 締結姊妹館
2017-01-17
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市十三行博物館、基隆陽明海洋文化藝術館、宜蘭縣立蘭陽博物館三館締結為北海三博姊妹館，昨天簽訂合作協定書，開啟三方持續交流契機。
十三行博物館位於八里；陽明海洋文化藝術館比鄰基隆港口；蘭陽博物館則在烏石港口旁，三館坐落位置恰好都在港口處，彼此有著潛在連結，也開啟三方合作機會。昨天三館代表在十三行博物館完成締約儀式，日後將在研究人員、研究資料、特展規劃上持續交流，也善用各館不同的特色館藏，達到資源共享、發揮綜效的目標。
十三行博物館館長陳春蘭說，彼此組成策略聯盟，秉持多贏原則，藉由實質館際交流將台灣的海洋文化介紹給民眾，推向國際。蘭陽博物館館長陳碧琳表示，蘭陽博物館現正展出十一米巨大鯷鯨標本和鯨豚保育展，值得民眾一探究竟。陽明海運文化基金會董事史美琦指出，陽明海洋文化藝術館主旨在推廣海洋文化教育，饒富意義。
集章送福袋 三館聯合推出
三館締結姊妹館率先推出首波宣傳—「上山下海，集章送福袋」，從一月廿一日起，民眾只要憑三館門票且集滿三館紀念戳章的海洋集章地圖，就可到各館服務台換取限量福袋一個，各館限量五十組；民眾只要持三館中任一館門票前往陽明海洋文化藝術館和蘭陽博物館購票，即可享門票全票八折優惠；到十三行博物館文化商店消費出版品，也有八折優惠。
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