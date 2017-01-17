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〈台北都會〉元宵小提燈 麻油雞、桶仔雞亮相

2017-01-17

濃厚鄉土味 盼異鄉遊子在新北起家

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一七年新北市元宵小提燈昨天亮相，仿造長尾雉雞樣貌設計，推出藍色及紅色造型，命名為「桶仔雞」與「麻油雞」，充滿濃厚鄉土味，希望來自各地的異鄉遊子在新北市「起家」，共創「美好新時機」。

採雙面印刷 可選擇喜歡的顏色組裝

副市長侯友宜表示，長尾雉雞外型亮眼，開展的尾羽代表新北市廣納不同族群，雞身上的銅錢象徵招財，提燈採雙面印刷，民眾可選擇喜歡的顏色組裝，取名為「桶仔雞」、「麻油雞」，是許多遊子眷戀的家鄉味，讓今年元宵提燈更有家的味道。

民政局長江俊霆說，雞年提燈邀請紙雕藝術大師洪新富設計，尾羽有三段式變化，調高後提燈平衡，活潑可愛，調平可利用槓桿原理，玩「小雞砲彈」遊戲，尾羽拆除雞身可前空翻三百六十度落地，多彩尾羽和提把結合，成為亮麗的民族風項鍊。

新北元宵小提燈每年發想不同創意，羊年提燈與插畫家「Lu’s」合作，猴年推出「金將猴」，台語諧音「真正厲害」，今年搭上庶民美食風潮；昨天記者會上，民政局官員模仿網路人氣紅人「Pico太郎」，扮成「泰山Pico太郎」，帶來雞年特別版神曲《PPAP》介紹提燈，笑料不斷。

民政局製作古代雞王傳說動畫微電影，二月二日前上臉書搜尋「我的新北市」，可參加結局票選，公開分享貼文，複製指定留言並標註三位朋友，有機會抽中限量五百份「讚逗雞」套組，讓小提燈成為親子科學玩具。

今年預計發放十六萬份雞年提燈，二月五、六日於新北市各區公所發送，微電影出現的城牆磚頭圖檔同步在十六日上線，開放民眾下載，民政局官網推薦新北桶仔雞、麻油雞名店，歡迎查詢。

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  • 2017新北市元宵小提燈昨天亮相，仿長尾雉雞樣貌設計，採雙面列印，有藍色與紅色造型，民眾可自由選擇喜愛的顏色組裝。（記者賴筱桐攝）

    2017新北市元宵小提燈昨天亮相，仿長尾雉雞樣貌設計，採雙面列印，有藍色與紅色造型，民眾可自由選擇喜愛的顏色組裝。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市元宵小提燈首度亮相，命名為「桶仔雞」與「麻油雞」。（記者賴筱桐攝）

    新北市元宵小提燈首度亮相，命名為「桶仔雞」與「麻油雞」。（記者賴筱桐攝）

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