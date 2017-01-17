〈台北都會〉建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
市府：違反規定 勒令停工
〔記者郭安家／台北報導〕民進黨市議員李慶鋒接獲爆料，指大巨蛋還在進行建照變更程序，北市府與遠雄磋商十四項公安項目施工，但遠雄上週三卻在影城棟灌漿九九七坪，台北市都發局認定這並非台北高等行政法院允許施作的公安項目，發函遠雄指違反停工規定，再依「建築法」勒令停工。但遠雄企業團發言人楊舜欽認為，灌漿屬於公安項目，不解市府發函是打什麼政治算盤。
遠雄反駁 灌漿屬公安項目
台北高等行政法院去年八月判決，針對大巨蛋公安疑慮部分，遠雄可進行施工。建管處指出，目前與遠雄磋商十四個工項，包括巨蛋棟、商場棟、影城棟、旅館及辦公室的全區檢修作業、防火披覆、防火漆、外牆帷幕相關工程等，一至七項已核准施工、八至十四項尚未核准，灌漿工程則未在十四項內；建管處每天巡查，但遠雄在巡查後灌漿。
建管處認定遠雄灌漿九九七坪，依「建築法」九十三條認定違反勒令停工規定，並發函遠雄停工；這次雖未開罰，但若再擅自復工可強制要求拆除、勒令恢復原狀，並處一年以下有期徒刑、拘役或併科罰金三萬元。
但楊舜欽表示，高等行政法院已裁決，遠雄可針對水浮力、防鏽等項目進行施作，灌漿工程也屬其一部分，一月五日遠雄也將施工計畫提交給北市府，項目含灌漿工程，市府雖未回應，但遠雄依「建築法」五十四條報備施工即可；他強調，遠雄不會偷施工，北市府卻一方面要遠雄修繕大巨蛋、撤訟，又要遠雄停工，不知道打什麼政治算盤？若遠雄施作公安項目被北市府裁罰，將會再請最高行政法院釋疑。
李慶鋒：遠雄蠻幹 可以解約嗎？
李慶鋒則說，遠雄可說灌漿都是防鏽等公安項目，但不在原先市府核准施工計畫內，導致雙方各說各話；遠雄不只是囂張，還對北市府軟土深掘，北市府應徹查遠雄是否進行其他非核准工項。李說，「請問市長柯文哲，去年九月八日保留終止ＢＯＴ契約的權利，如今與遠雄還是ＢＯＴ夥伴關係嗎？遠雄蠻幹，這樣可以解約了嗎？」
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