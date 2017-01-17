〈台北都會〉士林區農會選情最激烈 郭、莊派再對壘

2017-01-17

下月19日會員代表選舉

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市九區農會會員代表選舉，二月十九日舉行，目前各區農會均已完成登記，其中，競爭最激烈的士林區農會，長期由郭派與莊派互拚，郭派此次推出新人鄒枝和角逐理事長，至於莊派前任理事長莊龍彥「欲收復失土」，推派人選目前不清楚。產發局農業發展科長劉永修表示，二月十九日會員代表選舉結果，將會直接影響各區理事長選舉。

北市共有九區農會，分別是木柵區、景美區、松山區、大安區、中山區、士林區、南港區、內湖區與北投區，各區農會下週開始審查會員代表參選資格，經確認無誤後，將於二月十九日進行投開票選出會員代表，再選出理監事，預計三月初可選出理事長。

郭派推鄒枝和選理事長

劉永修表示，由於會員代表選舉直接影響到理事長選舉，因此，最受外界矚目的是，士林區現任理事長郭萬清任期已屆，無法連任，因此推派具有地方聲望、非農會體系出身的新人鄒枝和角逐下任理事長，士林區農會總幹事郭淑敏表示，鄒枝和長期關心農會事務，且曾經擔任過里長，對地方事務熟悉。

莊派理事長人選 尚未定

劉永修表示，士林區農會為全台北市最大的農會，人數達兩千四百人，長期由郭派與莊派人馬互相競逐，現任理事長郭萬清四年前因為績效不錯而獲得連任，但此次派出來的新人鄒枝和，部分會員可能不熟，郭派人馬是否能繼續連任，備受矚目。至於莊派前任理事長莊龍彥，今年選舉也想「收復失土」，但會派誰出來角逐理事長，目前還不清楚。