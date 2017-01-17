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〈台北都會〉民調小贏賴清德 侯友宜：民眾在乎的是物價

2017-01-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一八新北市長選舉由誰接棒引發話題，日前美麗島電子報民調，新北市副市長侯友宜支持度小贏台南市長賴清德，政治人氣扶搖直上。侯友宜昨表示，在新北市的每一天，都將全力以赴、積極做事。對於是否接班，未正面回應。

新北市雞年元宵提燈暱稱麻油雞和桶仔雞，侯友宜以此比喻，物價一直上漲，薪水不漲，要隨心所欲吃桶仔雞和麻油雞變得困難，民眾在乎的是這些小確幸，台灣社會紛紛擾擾，所有人應靜下心來好好做事，替民眾創造經濟和幸福感，討論其他議題毫無意義。

媒體追問，是否願意當新北「戰鬥雞」，讓民眾都有桶仔雞可以吃？

侯友宜回應，只要在新北市的每一天，就會積極做事、全力以赴，替民眾創造更多幸福感，他樂意當「戰鬥雞」回饋市民，這是應盡的本分。

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  • 新北市副市長侯友宜被問到接班問題，四兩撥千金回應，民眾關心的是生活中的小確幸，上述問題毫無意義。（記者賴筱桐攝）

    新北市副市長侯友宜被問到接班問題，四兩撥千金回應，民眾關心的是生活中的小確幸，上述問題毫無意義。（記者賴筱桐攝）

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