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〈台北都會〉基隆公車處資遣技工發轉業金 審計部不同意

2017-01-17

21名技工資遣費 未入帳

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府公車處去年底關閉保養廠，資遣二十一名技工，約定上週五以前會將資遣費匯入戶頭，但至今仍未入帳，總工頭陳明和無奈地說：「白紙黑字都簽了，政府卻反悔，要勞工怎麼辦？」基隆市公車處長陳新埤表示，審計部有意見，市府也很頭疼，正在研議可行辦法。

陳明和向本報反映，當初市府承諾發給的優惠資遣費及轉業金，都快過年了仍遲未入帳，資遣後樹倒猢猻散 ，技工們投訴無門，非常無奈。

陳新埤表示，市府上月組成保養廠委外專案小組與勞方協調，承諾發給七個月資遣費以及轉業金，資遣費每人約三十餘萬元，轉業金則依年資計算，金額不一，有獲勞動部同意。

但審計部回函指出，轉業金沒有法源依據，且勞工可以向就業中心請領九個月失業補助金，已視同補貼，不能重複請領，不同意發放。

陳明和認為不合理，指失業補助金是從勞保費中提撥，與市府承諾的轉業金是兩碼子事情，不能混為一談，這是公司要結束營運與勞工談判的結果，並未違背法令，「白紙黑字都簽了，政府卻事後反悔。」

基隆市公車處為了改善營運體質及配合市府新建市政大樓，去年十二月二日起正式將保養廠業務委外，二十八名修車技工全數解散，市府安排轉任環保局或委外廠商接續聘用，剩下二十一人辦理資遣退休。

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  • 基隆公車處保養廠去年關閉，資遣技工，但21名技工至今仍領不到資遣費。（記者林欣漢攝）

    基隆公車處保養廠去年關閉，資遣技工，但21名技工至今仍領不到資遣費。（記者林欣漢攝）

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