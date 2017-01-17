〈台北都會〉基隆果菜市場 蔬菜、青果公會有意競標

2017-01-17

2年一標 租約2月底到期

〔記者林欣漢／基隆報導〕兩年一標的基隆市果菜市場租約二月底到期，市府農曆年後將重新辦理招租，現經營業者「四季開發營造」已提出續約申請，蔬菜、青果公會也有意籌組公司競逐。

基隆市果菜市場佔地約一千五百坪，經營十六年，有二五三家果菜攤販，原委由基隆市果菜運銷合作社經營，一年租金三○八萬元，前年租約到期，改公開招標，由四季開發營造以年租金五百七十萬元取得經營權。

現任廠商經營權二月底到期，青果及蔬菜兩公會十五日召開會員大會，表決通過另籌組果菜投資顧問公司參與投標。