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〈北部〉宜蘭圓夢青年赴日 汲取當代藝術

2017-01-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮的林思瑩，目前是台南藝術大學造型藝術研究所碩士生，為了在宜蘭推廣熱愛的當代藝術，申請參加第一屆宜蘭青年圓夢計畫入選，將前往日本取經再回饋故鄉。她說，當代藝術就是將藝術融入生活讓人看得懂，希望能藉由旅途所學，讓宜蘭有更多當代藝術氛圍。

三十歲林思瑩近日將出發日本，是圓夢計畫首名出國圓夢的青年；她說，當代藝術以主題來區分，包含電影、流行音樂等較廣義的藝術，與日常生活息息相關且較為有趣，這也是她鑽研當代藝術的主要原因。

林思瑩指出，宜蘭縣就是一個當代藝術不發達的地方，像台北華山文創園區、高雄駁二藝術特區，都有許多當代藝術展覽，宜蘭有中興文創園區應該好好利用，很期待未來中興文創營運後，可以在園區推廣當代藝術。

林思瑩說，這次出國要前往日本東京欣賞當代藝術展覽，吸取更多新知，希望回來後透過交流座談，將吸收成果回饋宜蘭，為家鄉貢獻心力。

宜蘭縣政府文化局去年八月舉辦的「第一屆蘭陽青年圓夢計畫」，共有二十人參加徵選，經專家評選出合適人選，包含林思瑩、謝承佑、劉筱涵、鄭茹月、蔡佳恬、徐皓茹及方子維等七人，今年將分別前往日本、馬來西亞等國家取經。

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  • 台南藝術大學造型藝術研究所碩士生林思瑩，平時專注當代藝術研究，將前往日本吸取經驗，再帶回家鄉回饋。（記者林敬倫攝）

    台南藝術大學造型藝術研究所碩士生林思瑩，平時專注當代藝術研究，將前往日本吸取經驗，再帶回家鄉回饋。（記者林敬倫攝）

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