〈北部〉新興OK橙產量萬斤 現採現吃
〔記者王峻祺／花蓮報導〕物以稀為貴！引自中美洲柑桔品種的Ortanique，廿年來經過無數次接枝栽培，近十年終於適應台灣生長環境「開花結果」，目前全台產值最高的花蓮縣壽豐鄉，又以英文名諧音，為還沒有正式中文命名的Ortanique取作「OK橙」，今年產量約有一萬斤，因未普遍上市，民眾只能到產地現採現吃。
果肉柔軟多汁的「OK橙」，因略呈扁球型外觀，還被稱作「大茂谷」，平均比壘球大的體型，讓每顆果實重量直逼半台斤，花蓮區農業改良場自引進試種後，逐步與果農調整果園栽培管理技術，近年已成功產出黃澄澄的新興柑桔果品。
擁有卅五年種植果菜經驗的農友謝豐慶，民國八十四年起，將三公頃地全用來種植黃金果、砂糖橘、佛利蒙及美人柑等果樹，十多年前更在花蓮農改場的輔導下，撥出六分地培植「OK橙」，果樹經三至五年的長成後，近年已開始陸續結出碩大果實。
謝豐慶與兒子謝立剛還在果樹栽培上，改變過去施肥技術，採行「全園草生」，除可防寒亦能防曬，並將長高的草砍下後，提供蚯蚓分解酵素，再製造出養分肥沃土壤，重新讓樹根群吸收，回饋到樹上。
謝豐慶說，今年「OK橙」因受氣候及雨水影響，產量比去年減少約三成，但仍達一萬台斤，品質、甜度都與往年相同，只是體型較去年大，平均單顆都有半斤以上，甚至超過一斤。
他強調，柳丁、美人柑等作物，約在十二月下旬停產，唯一能在過年前後，仍有長在樹上的柑桔類水果，就僅剩「OK橙」，將能一直持續到國曆三月中，目前測量甜度均達十一度，採收後若再置放一至三天，甜度還會提高。
「吃了OK的OK橙！」花蓮農改場長范美玲說，「OK橙」經十年種植研究，對花蓮的風土適應性良好，果實產量高且穩定，不會有明顯大小年變化，加上果農重視果樹生長所需營養元素，除搭配海草抽出物及天然礦石粉外，更運用完全無農藥污染的非農藥防治技術。
花蓮農改場表示，Ortanique種植面積主要集中於壽豐鄉樹湖地區，另在南區瑞穗鄉與玉里鎮，也有部分果農栽種生產，期盼未來能接續輔導農產品上市，方便全台民眾品嘗「OK橙」的甜鮮滋味。
看更多！請加入自由時報粉絲團
陪總統出訪 林：打開國際視野宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文出訪中美洲，昨天回到縣府上班，他說，出訪幾乎是鐵人行程，但從中打開國際視野，蔡總統也…
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Former KMT vice chairman eyeing bid for top post
- 泛中資股歹戲多 套牢一缸投資人
- 85條優質國旅行程 帶你體驗農家、探秘境
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 旅美最後機會？ 李振昌跟著「操」
- 聯邦美術印象大獎首獎 王宏印：繪畫的快樂無法被取代
- 《自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 黨中央要求不分區勿介入黨魁選舉 黨團砲轟
- 備役上將任國安諮委 嚴德發創首例
- 德大選將至 臉書打擊假新聞開戰
- 《教授不捨》清大頒博士學位 完成他研究
- 邰正宵過年享天倫 100個紅包送同事
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 和談召開在即 敘反政府團體承諾出席
- 忘年之交 30歲暖男照顧75歲失智獨老
- 亞崴上半年獲利倍增
- 冷眼集》不准選邊 還是不准選另一邊？
- IMF調高美國經濟成長預測 全球成長不變
- 建構國家資安 尚缺千餘人力
- 01/17 各報重點新聞一覽
- 《自由廣場》「暫」避沖之鳥，哪裡錯？
- 澳網》不敵19歲「俄」漢 盧一哥雙打再拚
- 歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 傅娟說話了
- 土國庫德區爆炸 警察3死3傷
- 暌違8年回鍋 郭勇志「掌管」二軍
- 黨產會開會延期 國民黨工年終春節前難入帳
- 陽岱鋼30而立 期許打出自己球風
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- Daniel Wong跨界瓷器 鳥語花香迎春
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 《龍鳳胎1死1生》安全座椅甩飛 3歲女遭父輾死
- 「悍」衛冠軍！ 近30投大陣仗+黃金教練團
- 年前基金換現金 留意最後贖回日
- 紙風車連演10年的兒童劇：看見公義和公益的台灣
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
- 〈失戀情傷〉我的愛情 遺落在沙洲
標題：〈北部〉新興OK橙產量萬斤 現採現吃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email