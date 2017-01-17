〈北部〉新興OK橙產量萬斤 現採現吃

2017-01-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕物以稀為貴！引自中美洲柑桔品種的Ortanique，廿年來經過無數次接枝栽培，近十年終於適應台灣生長環境「開花結果」，目前全台產值最高的花蓮縣壽豐鄉，又以英文名諧音，為還沒有正式中文命名的Ortanique取作「OK橙」，今年產量約有一萬斤，因未普遍上市，民眾只能到產地現採現吃。

果肉柔軟多汁的「OK橙」，因略呈扁球型外觀，還被稱作「大茂谷」，平均比壘球大的體型，讓每顆果實重量直逼半台斤，花蓮區農業改良場自引進試種後，逐步與果農調整果園栽培管理技術，近年已成功產出黃澄澄的新興柑桔果品。

擁有卅五年種植果菜經驗的農友謝豐慶，民國八十四年起，將三公頃地全用來種植黃金果、砂糖橘、佛利蒙及美人柑等果樹，十多年前更在花蓮農改場的輔導下，撥出六分地培植「OK橙」，果樹經三至五年的長成後，近年已開始陸續結出碩大果實。

謝豐慶與兒子謝立剛還在果樹栽培上，改變過去施肥技術，採行「全園草生」，除可防寒亦能防曬，並將長高的草砍下後，提供蚯蚓分解酵素，再製造出養分肥沃土壤，重新讓樹根群吸收，回饋到樹上。

謝豐慶說，今年「OK橙」因受氣候及雨水影響，產量比去年減少約三成，但仍達一萬台斤，品質、甜度都與往年相同，只是體型較去年大，平均單顆都有半斤以上，甚至超過一斤。

他強調，柳丁、美人柑等作物，約在十二月下旬停產，唯一能在過年前後，仍有長在樹上的柑桔類水果，就僅剩「OK橙」，將能一直持續到國曆三月中，目前測量甜度均達十一度，採收後若再置放一至三天，甜度還會提高。

「吃了OK的OK橙！」花蓮農改場長范美玲說，「OK橙」經十年種植研究，對花蓮的風土適應性良好，果實產量高且穩定，不會有明顯大小年變化，加上果農重視果樹生長所需營養元素，除搭配海草抽出物及天然礦石粉外，更運用完全無農藥污染的非農藥防治技術。

花蓮農改場表示，Ortanique種植面積主要集中於壽豐鄉樹湖地區，另在南區瑞穗鄉與玉里鎮，也有部分果農栽種生產，期盼未來能接續輔導農產品上市，方便全台民眾品嘗「OK橙」的甜鮮滋味。