| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍德造船投資6億 蘇澳港建新廠

2017-01-17

創造200個工作機會

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕打造出沱江軍艦的宜蘭縣龍德造船公司，將在蘇澳港新建造船廠，佔地超過六公頃，投資逾六億元，將創造兩百個工作機會，每年最高營收可望達到二十億元；董事長黃守貞承諾，將優先聘用宜蘭在地人才。

龍德造船公司向台灣港務公司基隆分公司，承租蘇澳港公務船渠北側約六‧一公頃土地新建造船廠，昨天舉行簽約儀式，租期為二十年。龍德造船表示，每年將增加港務公司超過一千萬元租金收入，公司預計投資六億元建廠，二○一八年下半年營運。

龍德造船董事長黃守真說，從一九七九年創立以來，到二○一五年已經建造五百艘船，最長達七十公尺、最寬十六公尺，主要產品是中高速船艇，客戶為國內外政府機關船舶，國外客戶更遍及亞洲、中東、非洲和歐盟等地。

優先聘用在地人才

黃守真指出，龍德造船深耕宜蘭，在龍德工業區和南方澳都有設廠，蘇澳港區建廠計畫會有十一棟廠房，還有室內船渠，計畫打造一百公尺船長、三十二公尺寬度的高速高性能船艇，希望突破龍德造船紀錄。

「將在宜蘭創造兩百個就業機會。」黃守真說，目前龍德造船共有兩百五十名員工，九十五％都是宜蘭在地人，蘇澳廠營運後，將再增加兩百個以上生產人員，技職教育背景員工將大幅提高，也會與在地學校合作，成為高技術、高水準的工廠。

台灣港務公司基隆分公司董事長吳盟分說，台灣造船廠主要集中高雄，龍德則是北部造船大廠，經過龍德、港務公司、縣府和民代多方努力，創造共贏局面，加上未來的營業額和聘用人力，對地方也會是很大幫助。

廣告
  • 龍德造船工業股份有限公司向台灣港務公司基隆分公司，承租蘇澳港公務船渠北側約6.1公頃土地興建造船廠。（記者簡惠茹攝）

    龍德造船工業股份有限公司向台灣港務公司基隆分公司，承租蘇澳港公務船渠北側約6.1公頃土地興建造船廠。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心

陪總統出訪 林：打開國際視野宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文出訪中美洲，昨天回到縣府上班，他說，出訪幾乎是鐵人行程，但從中打開國際視野，蔡總統也…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：〈北部〉龍德造船投資6億 蘇澳港建新廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.