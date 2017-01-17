〈北部〉收容流浪犬將清空？ 花 蓮防疫所：絕無此事
〔記者花孟璟／花蓮報導〕流浪動物零撲殺政策二月四日起實施，花蓮縣流浪犬中途之家一月起通知各鄉鎮公所「停止捕狗」，並從昨天起不再收入新的流浪動物，但卻傳出在期限前無法認養出去的狗「將全數被清空，也就是安樂死」！
對此，花蓮動植物防疫所所長黃詩伊強調，對於外界傳言，中途之家沒認養出去的狗狗將全數安樂死，她澄清「絕無此事」，推測可能是有志工擔心狗狗送養不出去，才有此說法。
她說，實際上花蓮流浪犬中途之家自從一○五年以後，除非經醫療後仍衰弱的病犬會以人道考量實行安樂死外，並無收容的毛小孩遭到撲殺，均會透過志工協助盡力辦理出養。
黃詩伊說，花蓮中途之家過去以來平均每個月進入六、七十隻流浪犬，在一○三年以前還有大量的撲殺，之後因為動物保護團體、志工的協助辦理出養，還包括大量認養，每月平均也出養六、七十隻，使得花蓮中途之家無須再進行撲殺。
昨起停止收狗 清潔隊一月猛抓爆籠
政府「零撲殺」政策即將實施，花蓮縣動植物防疫所本月已通報各鄉鎮公所清潔隊停止捕狗，且中途之家將不再收容新的犬隻。在中途之家幫忙的志工表示，因為一月十六日後停止收狗，各鄉鎮清潔隊從一月份起「像是做業績一樣」拚命抓狗，還包括大量幼犬，就連剛開眼睛還不太會吃飼料的幼犬也捉進來，導致收容所「爆籠」！
臉書社團「花蓮等家的毛孩子」還統計，包括三日、五日、七日、十日、十一日、十二日、十三日都有幼犬到收容所，包括四窩「母帶子」共廿三隻、以及幼犬及成犬卅五隻。
花蓮縣動物防疫所獸醫統計，花蓮流浪犬中途之家收容量為一百隻，由於志工持續辦理認養活動，截至昨天下午還有成犬六十九隻、幼犬卅四隻，數量已超過一百隻的收容上限。
黃詩伊說，中途之家已狗滿為患，且配合中央政策、收容所年度歲修，昨起不再收容浪犬，目前積極辦理犬隻結紮、出養，也歡迎民眾到中途之家辦認養，給毛小孩溫暖的家。
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標題：〈北部〉收容流浪犬將清空？ 花 蓮防疫所：絕無此事
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