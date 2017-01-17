〈北部〉苗市玉華里活動中心案 爭議年餘解套

2017-01-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前苗栗縣長劉政鴻於任內，核准於縣議會旁機關用地興建苗栗市玉華里活動中心，但徐耀昌上任後，認為該塊土地可以有更佳用途，撤銷撥用，引發里民激烈抗議，公所也提行政訴訟。經縣府與公所多次協商，縣府已分割苗栗縣旅遊服務中心部分用地，供公所興建，爭擾一年多的玉華里活動中心一案，可望塵埃落定。

苗栗市玉華里沒有社區活動中心，經里長徐肇淼爭取多年，縣府於一○二年八月間，同意釋出位於舊經國路旁、縣議會西側部分縣有機關用地，做為社區活動中心用地，市公所也編列一千五百萬元經費興建。

不料，活動中心於前年五月間即將動土之際，縣府考量活動中心用地位於這塊縣有地核心，蓋了活動中心，其餘土地也難規劃使用，且市公所逾一年未開始建築使用，也未依規定申請展延，辦理廢止撥用，引發里民反彈，批評縣府言而無信，公所也不滿遭控違法，提行政救濟。

縣府將廢止撥用程序，報請內政部查照，地政司卻認為，市公所沒有任其閒置，並強調「縣府本於上級機關協助下級機關推動地方建設的權責」，予以駁回。

期間，縣府提議採借用或租用旅遊服務中心的方式，做為里民活動中心；但地方認為，旅客服務中心建物平面面積僅廿多坪，不敷使用，不同意此方案，縣府與市公所、里也鬧僵。

經多次協商，縣府於月前，分割苗栗縣旅遊服務中心部分用地，作為活動中心興建用地。工商發展處建管科長顏哲青說，用地面積約一千四百八十五平方公尺，正辦理建築執照審查，一旦核發，公所即可辦理興建。

徐肇淼表示，很感謝公所協助及縣府體諒，希望早日動工。