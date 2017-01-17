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〈北部〉全台瘋路跑 鹿江帶頭倡遠足

2017-01-17

〔記者黃美珠／關西報導〕繼有趣的立石活動，財團法人鹿江教育基金會最近又要「帶風向」，在國內一片瘋路跑中，率先提倡「遠足」。

日本高校辦遠足 93年不間斷

鹿江教育基金會執行長陳玉蟾說，遠足就是不花錢的徒步旅行，推動學子遠足活動，不但有運動效果，同儕一起進行又能學會合作、相互加油打氣等人際互動和同理心，日本就有高校傳承九十三年，迄今仍在舉辦遠足。

陳玉蟾說，現在的年輕人要嘛完全不動，體適能一代不如一代；要嘛一窩瘋當下流行的酷、炫活動，而這些多半要花掉父母不少錢，最糟糕的就是熱度一退就拋開。反觀遠足活動，主要靠兩條腿，幾乎不花錢，也是五、六年級生就讀國小、甚至國中的共同回憶。

陳玉蟾表示，日本山梨縣的甲府第一高校從一九二四年起舉辦遠足迄今，如今已成該校一項很有特色和意義的傳統。該校不分男、女學生，都以廿四小時為限，最近幾年男生要走上一○五公里、女生要走四十三公里。學校還鼓勵學生們在最後的廿公里能走多快就多快，能用跑的更好！

為了提高學生們對這項活動的興趣，每次行前，校方會讓女學生親手縫製御守，把關心、加油的貼心小語，或是補充能量的小糖果縫入御守，趁出發前送給心儀的男同學，替對方加油。

至於成功完賽的男生可獲得一顆蘋果，男生拿到蘋果後要回贈給送他御守的女生。這時女生把這顆蘋果做成派或其他糕點，再和這名男同學一起分享，使得遠足儼然成為這所高校生在學期間最浪漫的事情，也算是另一種青春期的男、女互動教育。

陳玉蟾認為，下一代的體能強弱，是否能吃苦耐勞、擁有合作、互助、互諒的情操，這都關係到我們未來的國力強弱，因此決定號召也有同感的學校、社會民眾一起來推廣遠足這個活動。

關西高中也推廣 明專題演講

由於國立關西高中近年開始推廣健走，跟陳玉蟾的理念不謀而合，明（十八）日下午一點也邀請她到校以「遠足」為題發表專題演講，歡迎有興趣的校外民眾到場聆聽。

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  • 財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾號召教育界，鼓勵國內的學生們從事遠足活動。 （記者黃美珠攝）

    財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾號召教育界，鼓勵國內的學生們從事遠足活動。 （記者黃美珠攝）

  • 日本山梨縣的甲府第一高校的遠足活動不分男、女學生，都以24小時為限，男生要走上105公里、女生要走43公里。（影片截圖）

    日本山梨縣的甲府第一高校的遠足活動不分男、女學生，都以24小時為限，男生要走上105公里、女生要走43公里。（影片截圖）

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