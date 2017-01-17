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〈北部〉代理、接班爭戰 恐成林入閣最大變數

2017-01-17

記者游明金／特稿

宜蘭縣長林聰賢入閣傳聞甚囂塵上，如果成真誰來代理縣長？外界眾說紛紜，最近已掀起代理人爭戰，並連動到下屆縣長選舉。林聰賢若無法擺平派系紛爭，凝聚黨的團結，恐成入閣最大變數。

宜蘭政壇傳言紛紛，林聰賢入閣已成定局；但林要入閣，蔡英文總統曾詢問「誰要代理？誰要接班？」這個問題無法解決，一直困擾著林聰賢。

近來，在中央與地方政情不佳情況下，兩年後百里侯之爭，宜蘭將陷入苦戰，能否突圍？除了候選人條件，更重要的是能團結民進黨，林聰賢責無旁貸，有不可推託的使命，宜蘭政權不能從其手中失去；否則，等同對於他九年來執政的否定。

民進黨有意參選下屆縣長的，包括宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝等人，都各具實力，接班態勢混沌未明。林聰賢要入閣，必須做好接班安排，協調與整合黨的團結，才能無後顧之憂。

除了協調接班，若真入閣，「代理縣長」問題立即浮上檯面；前體委會主委林德福、民進黨部主委林進財、水利會長許南山、縣議員黃適超等人，背後各有支持力量，競爭激烈，這些人選能否為各派系接受，卻有不少爭議。

代理縣長可掌握龐大行政資源，除了可支持特定對象，也難保代理人不會直接跳下來宣布參選，這些變數連動到下屆縣長佈局與安排，讓「代理」之事，更加錯綜複雜；不管是接班或代理縣長，若不能解決，不只會影響選情，也會讓林聰賢入閣之路出現阻礙。

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