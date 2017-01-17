〈北部〉入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心

2017-01-17

陪總統出訪 林：打開國際視野

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文出訪中美洲，昨天回到縣府上班，他說，出訪幾乎是鐵人行程，但從中打開國際視野，蔡總統也於過程中揭示要進行踏實外交，地方政府與民間社團需要接棒，扮演更重要的角色；被問到入閣之事，他態度轉趨低調不願多談，僅說謝謝大家關心。

林聰賢是蔡英文這趟「英捷專案」中唯一的縣市首長，出訪前盛傳林將入閣，林聰賢也說，對於這樣的傳言感到驕傲，是對宜蘭品牌的肯定；外界也認為，入閣之事在這次出訪應會拍板定案。前晚返國，昨天上班主持一級主管佈達宣誓典禮，受訪時對入閣之事不願多談，僅表示「謝謝大家關心」，這不在訪問行程討論裡面。

邀中美洲四國參加童玩節表演

「英捷專案」出訪中美洲宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等國；林聰賢指出，出訪行程相當緊湊，每天一大早就跟當地國會議員進行早餐會報，訪問的四個國家中，有三國的表演團隊曾經參加宜蘭童玩節演出，藉這次出訪也再度邀請參加今年的童玩節，未曾來台表演的薩爾瓦多表演團隊也邀請到了，要深化台灣與各邦交國的關係，地方政府與民間社團都可扮演重要角色。

昨天的佈達就職典禮，共有四名新任的縣府一級主管，包括宜蘭市公所主任秘書楊秀川升任縣府社會處長、縣府參議黃志良回鍋地政處長、消保官周錫福調升環保局長，社會處長劉富美調任參議代理地方稅務局長。

林聰賢指出，他就像球隊的總教練，在比賽開始前，都希望球員把狀況調到最好狀態，這次的人事布局，就是要增進縣府團隊的職務歷練，強化工作經驗交流，組成能積極面對與解決問題的團隊。