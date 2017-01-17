〈北部〉不理苗縣府停工令？ 苗市：道路刨鋪今完工

2017-01-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年關將近，苗栗縣府考量年節返鄉遊子及春節造訪遊客行車順暢，要求縣內各管挖工程最遲於今天完工封層完竣或停工；不過，苗栗市中正路、中山路部分路段，卻如火如荼展開刨鋪工程，讓民眾納悶？市公所表示，工程預計今天中午即可完工，不影響春節交通。

縣府因應年關將近，於縣務會議責成縣府工務處要求各管挖工程於過年前十天完工封層或停工做好完善防護措施，並加強巡檢改善。工務處也已前行文各管挖單位協請配合，並要求於昨天起禁挖。

不過，苗栗市中正路建功國小附近路段及光復路國立苗栗高商附近路段，昨天卻大興土木，大型工程機具進場刨挖路面，影響交通，民眾也納悶「怎麼又開始施工了？」

市公所工務課長郭政鑫說，施工路段為中正路新民街到為公路段，及光復路苗商到中山路段，進行柏油路面刨鋪作業，整理改善道路鋪面，非縣府規定禁挖項目。

郭政鑫表示，因兩路段的自來水管線埋設及污水下水道豎井建置作業告一段落，因此於年度預算通過後，發包進行柏油路面刨鋪作業，趕在農曆春節前，提供平坦舒適的道路供民眾使用。工程確實會影響兩路段的交通順暢度，因此將漏夜施做，預計今天中午前可完工，請用路人包涵。

縣府：今起派員巡檢開罰

工務處道路管理科長林釗群說，今天起，將派員針對縣內重要道路巡檢，請各管挖單位確實做好完善防護措施，若不配合，將視情形依照自治條例開罰。