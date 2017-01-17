〈北部〉竹東垃圾減量 下月起家戶日限12公斤
家戶一次性餐具 下月起拒收
〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮將展開垃圾減量大作戰！竹東鎮繼去年率先針對餐飲業拒收一次性餐具，鎮公所宣布，二月一日起也將拒收家戶保利龍杯、免洗筷、塑膠碗及湯匙等垃圾，且家戶每次限量清運十二公斤的垃圾量。
竹東鎮長徐兆璋表示，為顧及鎮民健康，為環保盡一分心力，去年三月，率先要求鎮內的小吃店、飲料店、便當店、自助餐店及便利商店等約三百家業者，禁用一次性餐具，經近一年輔導，配合度約六、七成，許多鎮民已養成隨身攜帶環保碗筷的習慣，但部分店家仍提供外帶一次性餐具。
徐兆璋不滿地說，竹東首開先例的努力，已有其他鄉鎮、縣市跟進，但去年底開始，環保局限制每週只能進焚化廠約九十五公噸，等於每日卅八公噸垃圾，有廿四公噸須露天堆置，掩埋場迄今已堆置約二千公噸垃圾，農曆年後恐爆滿，造成環境衛生的隱憂，引發周邊居民反彈。
為求垃圾減量，公所決定自二月一日起，要求家戶也配合不使用一次性餐具，否則將拒收，而且每次限收最多十二公斤垃圾，多出部分將請家戶自理。目前竹東每週清運四天。
若仍無減量 將停收學校垃圾
此外，徐兆璋表示，若是每日垃圾量仍無法從卅八噸減到廿八噸，將分階段推動新措施，第一階段將停收學校垃圾、市場及二百戶以上社區垃圾，要求垃圾自理，以減緩垃圾堆置，降低對環境衛生的衝擊。包括私立東泰高中等學校得知消息，連日來紛紛致電竹東清潔隊詢問。
縣府教育處長劉明超表示，學校也是在地學子就讀，且若突增一筆垃圾清運費，經費來源恐是個棘手問題；對此，他將儘快與環保局和竹東鎮公所協調。
消化堆置垃圾 盼跨縣市合作
環保局長黃士漢指出，經協調，新竹縣已回運苗栗縣代焚化垃圾底渣再利用的預定數量，十三日起恢復代燒六十公噸垃圾，但連同新竹市的代焚化量，也只能消化全縣當日產出的二百一十噸垃圾，堆積量尚無餘裕可顧及。
不過，該局將在農曆年後爭取跨縣市區域合作聯防，以期逐漸消化部分鄉鎮的堆置垃圾，避免竹東停收學校垃圾，也請各公所持續落實垃圾破袋檢查，大家一起努力讓垃圾減量。
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標題：〈北部〉竹東垃圾減量 下月起家戶日限12公斤
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