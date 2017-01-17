| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路

2017-01-17

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市政府交通局為改善大溪觀光及交通環境，減輕大溪老街的交通負擔，新闢「大溪—新北市土城區永寧捷運站」快捷公車，昨天召開籌備進度簡報，原訂三月一日通車，經地方人士爭取後，交通局同意最快在二月十一日、元宵節當天通車，讓往返大溪、新北市土城的大眾運輸更方便。

交通局副局長張新福指出，「大溪—永寧捷運站」路線由捷順交通公司得標，已採購十五輛全新電動巴士，並完成租用大溪區車輛調度站、蘆竹區營運處所及停車場，營運時間是上午六點至晚上十點，發車班距尖峰十至廿分鐘一班，離峰卅至六十分鐘一班，平日有八十班次、假日八十二班次，採三段票收費，每段票價十八元。

張新福說，「大溪—永寧捷運站」路線的起、訖點分別是大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，行駛路線是大溪老街→復興路→慈湖路→康莊路→（假日：橋頭停車場→瑞安路一段） →介壽路→仁善街→埔頂路二段→埔頂路一段→員林路一段→永昌路→大溪交流道→國道三號→土城交流道→土城區中央路三段→捷運永寧站。

這條路線二年多前由前立委孫大千爭取開辦時，曾把員樹林地區納入行駛路線，如今敲定路線卻未納入員樹林，引起市議員楊朝偉和多位里長抱怨，交通局同意通車後，由「樂活巴」免費公車在員樹林地區接駁，如果運量達到標準，再增闢Ａ、Ｂ路線。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心

陪總統出訪 林：打開國際視野宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文出訪中美洲，昨天回到縣府上班，他說，出訪幾乎是鐵人行程，但從中打開國際視野，蔡總統也…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：〈北部〉大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.