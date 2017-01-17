〈北部〉大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
2017-01-17
〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市政府交通局為改善大溪觀光及交通環境，減輕大溪老街的交通負擔，新闢「大溪—新北市土城區永寧捷運站」快捷公車，昨天召開籌備進度簡報，原訂三月一日通車，經地方人士爭取後，交通局同意最快在二月十一日、元宵節當天通車，讓往返大溪、新北市土城的大眾運輸更方便。
交通局副局長張新福指出，「大溪—永寧捷運站」路線由捷順交通公司得標，已採購十五輛全新電動巴士，並完成租用大溪區車輛調度站、蘆竹區營運處所及停車場，營運時間是上午六點至晚上十點，發車班距尖峰十至廿分鐘一班，離峰卅至六十分鐘一班，平日有八十班次、假日八十二班次，採三段票收費，每段票價十八元。
張新福說，「大溪—永寧捷運站」路線的起、訖點分別是大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，行駛路線是大溪老街→復興路→慈湖路→康莊路→（假日：橋頭停車場→瑞安路一段） →介壽路→仁善街→埔頂路二段→埔頂路一段→員林路一段→永昌路→大溪交流道→國道三號→土城交流道→土城區中央路三段→捷運永寧站。
這條路線二年多前由前立委孫大千爭取開辦時，曾把員樹林地區納入行駛路線，如今敲定路線卻未納入員樹林，引起市議員楊朝偉和多位里長抱怨，交通局同意通車後，由「樂活巴」免費公車在員樹林地區接駁，如果運量達到標準，再增闢Ａ、Ｂ路線。
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