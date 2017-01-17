〈北部〉年去9月不動產 桃市交易金額較前年同期減2成
2017-01-17
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市府地政局公布去年九月的桃園市不動產交易情形，不論成交件數或買賣交易總金額，都比去年八月下滑，但幅度不大，交易熱區仍在中壢區，交易件數是全市最多，交易總金額以龜山區最高。
根據地政局統計，從一○四年九月到一○五年九月，全市不動產交易件數在一○五年二月是低點，僅交易二千九百多件，之後一路上揚，去年五月是高點，成交九千多件，之後又呈現減少趨勢。一○五年九月全市的不動產交易件數是四九七四件，比八月減少三四一件，減少比例約六．四二％。
在買賣交易總金額部分，同樣是五月最高點，之後呈現下滑，去年九月交易總金額約二一一億元，比八月減少三億元。
地政局表示，一○五年九月與一○四年九月相比，因為一○四年有房地合一即將上路的影響，導致交易登記案件多，在交易件數部分，一○五年九月較一○四年同期減少近千件，減少比例約十五．八八％，交易總金額減少十九．五四％、五十多億元。
地政局指出，過去一年，交易熱區仍在中壢區，其次是桃園區，兩區交易量占全市近四成；在成交總金額方面，以龜山區的七九八億元最多，其次是中壢區的七八九億元；各區住宅平均成交單價，八德、中壢、平鎮及龜山區呈現上漲，桃園、蘆竹區下跌。
地政局說，公寓類型一○五年九月成交均價為每坪十一．七七萬元，較八月下跌六％左右；大樓成交均價為每坪十八．五萬元，比八月下跌三％多；透天厝部分，成交總價平均每戶一○五三萬元，比八月上漲七％多。
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