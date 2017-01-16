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冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
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〈南部〉南科集團結婚 13屆撮合365對佳偶

2017-01-16

〔記者吳俊鋒／新市報導〕南部科學園區管理局昨天配合十四週年慶舉辦集團結婚，知名藝人澎恰恰現身祝賀，見證佳偶的愛情故事，也成功炒熱氣氛；該活動迄今共撮合三百六十五對佳偶，稱職扮演媒婆的角色。

南科管理局昨天在西拉雅廣場舉行十四週年慶敦親睦鄰活動，以園區「營業額八千億、就業數八萬人」為主題，各界貴賓聯合揭幕，現場還安排精彩的才藝表演，並準備吃喝玩樂的各式攤位，邀請民眾聯歡，一起迎新。

集團結婚今年有二十五對佳偶參加，幼兒園孩子裝扮成小雞，化身為花童引領新人走紅毯，接受親友、民眾的祝福，喜氣洋溢。管理局集團結婚迄今已辦十三屆，為不少新人牽起紅線，將園區打造為適合立業、成家的好地方。

昨天走紅毯的新人多以西裝、白紗或旗袍亮相，廿九歲陳永翰與許詩涵以排灣族傳統服裝登場，全場最受矚目。

陳永翰在園區擔任工程師，許詩涵是排灣族原住民，目前住屏東，兩人是國中同學，畢業後各自發展，出社會工作再度取得聯繫，交往約六年，決定共結連理，一生相扶持。

澎恰恰在新人都登台後現身，一陣驚呼，他送上賀詞，也帶著《釧兒》音樂劇組的男女主角呂承祐與張芳瑜獻唱「天空藍了」，祝福所有佳偶，場面溫馨。

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  • 南科舉辦集團結婚，新人攜手走紅毯。（記者吳俊鋒攝）

    南科舉辦集團結婚，新人攜手走紅毯。（記者吳俊鋒攝）

  • 陳永翰與許詩涵以排灣族傳統服裝亮相，最受矚目。（記者吳俊鋒攝）

    陳永翰與許詩涵以排灣族傳統服裝亮相，最受矚目。（記者吳俊鋒攝）

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