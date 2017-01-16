〈南部〉消失40年 活化石「鱟」回來了!
2017-01-16
〔記者蔡文居／台南報導〕「活化石鱟回來了！」台南市一名張姓漁民在四草海岸意外捕獲一隻重達三公斤多的鱟，鱟的祖先約四億年前出現在地球，而有「活化石」之稱，很多人一輩子沒看過野生鱟，消息傳出，在地方造成轟動，昨天下午，台江漁樂園執行長李進添將牠帶往四草外海野放。
李進添表示，過去台灣西南沿海為鱟的主要分佈區域，因工業廢水污染而消失，在台南幾乎消失三、四十年，也是第一次看到這麼大隻的鱟，鱟回來了，意謂台南四草一帶的水質已慢慢在恢復。
六十八歲台南漁民張嘉雄說，在四草鹽水溪口外海蚵棚下網捕魚，當地的水深約有十四米，前天上午前往收網時，意外捕獲孤鱟，鱟通常成對出現，而有「夫妻魚」之稱，早年漁民相傳抓孤鱟會倒楣，因此若抓到孤鱟都會放回大海。
李進添表示，該隻鱟重達六．二台斤，約等於三．七公斤，背甲還有幾處坑洞，顯示鱟年歲已不小。台灣近四十年來工業發展，廢水污染河川與近海，使得鱟無法生存，牠的出現令人感到欣慰，代表台南鹽水溪口的水質改善，鱟也回來了！
根據農委會網站介紹，目前全世界有四種類的鱟，台灣主要分佈區域包括離島金門、澎湖沿岸及台灣本島西南部等海域。
鱟主要出沒於砂質的淺海海底，晝伏夜出，以小型海蟲或軟體動物等為主食。鱟的繁殖期為每年四至九月，卵產於沙洲的泥灘中。鱟的壽命雖無明確定論，一般而言，野生的鱟大約可活廿至廿五年之久。
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