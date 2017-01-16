〈南部〉台南年改遊行 教師提世代互助6訴求

2017-01-16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市教育產業工會及台南市教師會昨天在市府前舉行「年金永續、政府負責」年金改革大遊行，參與的教師攜家帶眷一起參加遊行，沿途高呼口號，並提出「世代互助、基金永續、政府負責、共同補繳、反對六十歲起支、保障私校工作者」等六大訴求。

遊行隊伍昨天上午九點在市府前集結，沿永華路、建平路、府前路及中華西路繞行台南市政府及市議會周圍一圈，包括台南市產業總工會、全國教師工會總聯合會（簡稱全教總）等單位參與，過程平和，主辦單位宣稱逾四千人參加。

台南市教師會理事長陳杉吉表示，年金改革的真正關鍵在解決基金財務問題，現有公教退撫基金因過去不足額提撥及基金績效太差等因素，以致累積的財務破洞愈來愈大，政府應負起責任，避免債務留給下一代。

他們支持全教總改革後另立新基金的主張，還給年輕世代一個健康、穩健的退撫制度，至於現有退撫基金財務不足部分，應由雇主（政府）與受僱者就提撥不足部分，依法定比例共同補繳。

台南市教育產業工會理事長侯俊良認為，年金改革是很複雜的問題，站在支持改革的一方，爭取合理改革，除為自己的未來，更為社會國家及下一代，因為制度不合理、不可行、不能解決問題，甚至會製造問題，對國家社會將影響深遠。