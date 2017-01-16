〈南部〉金甘蔗影展開鏡 12隊前進小琉球

2017-01-16

〔記者蘇福男／橋頭報導〕第十二屆金甘蔗影展昨天依慣例，在橋仔頭糖廠福德祠舉辦開鏡儀式，十二支團隊隨即開拔前進屏東小琉球，展開八天七夜的拍片之旅。

金甘蔗影展創始於橋仔頭糖廠，標榜是現地拍攝、現地後製及現地播映的影展，今年邁入第十二屆，首次嘗試離島創作；為了啟動嶄新的「跳島計畫」及「跨世代銜接」，此次影展執行團隊以一九九○年代出生世代為主，從行政、策劃到執行均由新世代共同參與決策，包含志工超過三十人，平均年齡僅二十歲。

金甘蔗影展協進會理事長蔣耀賢表示，在耕耘多年的「南方影展」宣布停辦之際，金甘蔗影展仍堅持初衷克服萬難如期舉行，彌足珍貴，今年共有五十組團隊報名，其中香港佔三分之一，最後有十二支團隊雀屏中選，包括四組香港團隊，動員近二百人。

協進會昨在橋仔頭糖廠福德祠舉辦開鏡儀式，金甘蔗獎座恭迎人選由擲筊產生，香港團隊也參與擲筊活動，趣味橫生。

蔣耀賢表示，跳島計畫期待能踏遍台灣周邊離島，嘗試從島嶼回望台灣，重新思索我們與海洋的關係，也持續將視角往各個地方延伸。