〈南部〉年前搶人 逾千職缺招手

2017-01-16

〔記者黃建華／高雄報導〕年前就業搶先機！高市本週十二場徵才活動，總計提供一四九三個職缺。

一月十七日上午九時卅分，高市勞工局大禮堂迴廊有「敏盛機電工程、太子保全、博御興業、日和鋼鐵企業」招募二一七人。下午二時有四場徵才，「汎武公司、萬璁實業、塑恒公司、明瞭螺絲工廠」於岡山就服站；三民就服站有「頎邦科技、台灣住礦科技、天悅大酒店、全方衛保全」；「擎方國際、台朔重工公司」於大社區公所徵人；最後大寮就業服務台有「富敬實業、金皇企業」。

一月十八日（週三）上午九時三十分，前峰里活動中心有「統一超食代、威合公司、群創光電、馬玉山食品工業」徵求作業員、寒假工讀生、車廂保養人員及設備技術士等職缺；同日下午二時，「大綜電腦、保時潔清潔、捷美屋國際公司、瑞儀光電」於三民就服站徵求纜線工程人員、夜間機動人員、設計師及晚班作業員等。

一月十九日（週四）下午二時於左營就服站，「友達光電、台灣愛光塑膠公司、先鋒保全、陸潔公司」徵求生產技術員、保全員、醫院清潔員及操作工等；同時段「新福光塗裝工程、信盛企業、杰森食品開發公司、瑞儀光電」則在鳳山就服站招募；緊接著下午二時三十分有「萱義式公司、慶達科技、燁聯鋼鐵、晉欣食品」於加昌里活動中心招募廚房正職、生管人員、儀電人員及食材分類人員等。

一月二十日（週五）下午二時，三民就服站有「王品餐飲公司」招募儲備店主管；同一時段「滿億實業、安稼企業、峻暐興業、青宇企業」則於鳳山就服站徵人。

各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽：733-0823轉408。