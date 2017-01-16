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〈南部〉蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠

2017-01-16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大社三寶農特產觀光季昨天登場，蜜棗、珍珠芭樂受到去年接連颱風影響，減產約四成，但棗農陳清良仍拿下全國蜜棗評鑑冠軍，妻子林美綉昨天緊接腳步在大社區評鑑中掄元，雙喜臨門。

大社區公所在大覺寺前舉辦「大社棗飛跡」觀光季活動，湧入嘗鮮人潮，市長陳菊、區長陳世昌、大社農會總幹事陳宏誠等人，一同為「三寶」蜜棗、珍珠芭樂及牛奶促銷。

林美綉在大社區蜜棗評鑑拿下冠軍，其夫婿陳清良則是季軍，不過陳在九日奪下全國評鑑冠軍，夫妻倆攤位準備的蜜棗早被慕名的消費者搶購一空，仍有向隅民眾不死心地詢問。

陳清良、林美綉用心管理 雙喜臨門

陳清良指出，牛奶蜜棗以雞蛋、魚精、海草精等發酵牛奶，當作蜜棗肥料而得名，他奪冠關鍵在於「用心管理」，比許多人花更多時間在棗園內，才能種出甜度十三度、每顆重量在三兩以上的蜜棗。

去年莫蘭蒂、梅姬颱風接踵而至，且正值蜜棗開花期，棗花像「秋風掃落葉」般折損，產量銳減，還有二、三成棗農落得無果採收困境。陳清良說，當時他的棗樹已經結果，雖有損失但不致如此嚴重，非常幸運。

陳宏誠表示，目前上市的蜜棗品種有珍寶（八號）、珍愛（十二號），拍賣價格依等級在一百元至五百元之間，平均價格一百五十元至二百元，算是平穩，另外珍蜜（十一號）與珍珠芭樂則於下月進入盛產，到三、四月間都可以品嚐到優質的蜜棗、芭樂。

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  • 陳清良（左）、林美綉（右）夫妻檔的蜜棗甜度有13度、3兩半重，分別在全國及地方評鑑奪冠。（記者洪臣宏攝）

    陳清良（左）、林美綉（右）夫妻檔的蜜棗甜度有13度、3兩半重，分別在全國及地方評鑑奪冠。（記者洪臣宏攝）

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