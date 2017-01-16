〈南部〉高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城

2017-01-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕金雞年高雄共有四大燈會，包括高雄燈會、岡山、旗山及佛光山燈會，各具不同特色，總計將吸引數百萬人次參觀，讓高雄市在春節期間成為全國最耀眼的幸福燈城。

高雄燈會 愛河煙火 水上劇場

重頭戲的高雄燈會，將於一月三十日（初三）晚間開幕，持續到二月十二日，總共十四天，地點集中在中正橋至高雄橋之間的愛河兩岸。

元宵節當天 萬人提燈大遊行

高雄市觀光局指出，高雄燈會利用愛河獨有的水域特色，規劃地景燈飾、煙火水上劇場、愛河煙火、愛河狂想酒吧區等，二月十一日元宵節當天，更舉辦一場萬人提燈大遊行。

最受歡迎的愛河煙火，於一月三十日至二月十二日，每晚七點、九點各一場；水上劇場於每晚七點至十點，每三十分鐘表演一次。

岡山燈會 水上燈飾 螺絲媽祖

「歡喜福運迎金雞」岡山燈會，則於一月二十八日（初一）至二月一日在岡山公園、壽天宮廟埕，規劃三大特色，包含情境式夢幻水上燈飾、卡通人偶歡樂遊園、岡山壽天宮主燈「螺絲媽祖」與「螺絲千里眼、順風耳」，另有九大主題燈區，除了主要燈區岡山公園外，在岡山火車站、南岡山捷運站也妝點藝術燈飾。

岡山燈會的五天期間，市府每天安排接駁車次，時間從每天下午四點至晚間十點，每十五分鐘一班，由南岡山捷運站發車，經岡山火車站後直達會場。

旗山燈會 農村風情 童話歡樂

「聞雞旗福」旗山燈會，於一月二十四日先開幕點燈，活動時間從二十八日至二月一日，地點位於旗山區公共體育場，規劃有農村風情區、香蕉情人區、童話歡樂區等九大創意燈區。

佛光山燈會 八大景點 花車遊行

佛光山春節平安燈會則於一月二十八日至二月二十六日，為期一個月，花燈區有八大景點，並安排花車遊行、煙火等，星雲大師並題寫春聯賀辭「名聲天曉」，寓意雞啼一聲天下曉，期許信眾面對新年新希望，開展雄心壯志。