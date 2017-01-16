〈南部〉花期晚逾2週 鸞山梅花還沒大開

2017-01-16

〔記者陳賢義／台東報導〕台東延平鄉鸞山村梅花，原以為會在這次冷氣團大綻放，但花況不如預期，零零落落；在地松梅林產銷班表示，入冬鋒面遲不來，造成花期晚了兩個星期，盼能在農曆春節前看到梅花開滿的璀璨美景。

趁著週休二日假期，民眾開車載著女友前往鸞山賞梅，結果快樂出門卻大失望。盧姓賞花客說，得知冷氣團來，好幾天前就開始規劃這次的賞梅之旅，開了兩個多小時的車，卻只見到零星開花，望著整片近乎光禿禿的梅園，不但女友眉頭緊鎖，他更是無奈。

在地松梅林產銷班表示，台東梅花的主要產地，分布在大武山豬窟、南橫公路沿線和海岸山脈的鸞山部落，原本前兩週就應該進入盛開期，但因入冬鋒面遲來擾花期，只有花苞未開花，原估算在這次冷氣團會綻放，結果卻不如預期。

花期晚了兩個星期，春節又提前在一月份到來，倘若屆時氣溫未下降到攝氏十八度，讓梅花有足夠的休眠儲存能量，盛開的梅花恐成「空包彈」，或因營養不良落果，將影響梅子的產量。