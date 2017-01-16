〈南部〉父猝逝 少年幫爸跑完半馬

2017-01-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕 邁入第四屆的「屏東縣高樹蜜鄉國際馬拉松」昨天清晨開跑，有一萬兩千多人參賽，參加路跑的高二學生楊城豪，以爸爸楊健華的名字報名，穿戴著爸爸名條和照片參賽，他說，要幫去年過世的爸爸完成心願！

楊城豪說，他們住在高樹，他和爸爸連續兩屆一起報名高樹馬拉松，他跑二十一公里半馬組、爸爸跑十公里挑戰組，爸爸曾對他說「以後有機會我要跟你一起跑完半馬！」，但去年爸爸心肌梗塞突然離世，他想幫爸爸完成心願。

「他起跑我就哭了！」楊城豪的媽媽鄭淑嫣說，先生在旗山農工任教，去年六月因為心肌梗塞，年僅五十三歲就走了，今年兒子說要用爸爸的名字參賽，從兒子起跑那一刻到回到終點，她眼淚沒有停過，先生走得突然，看見孩子帶著爸爸一起努力跑回來，真的很感動。

今年高樹馬拉松四十二公里全馬男子組與女子組分別由同樣來自肯亞的選手Mbuni Edwar、Jane Jesang獲得第一名，各抱回三萬元獎金。