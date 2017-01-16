〈南部〉行善義工送暖 助風災戶重建10屋
2017-01-16
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣東河鄉泰源村邱姓單親父親與獨生女同住屋齡四十餘年的古厝，去年尼伯特颱風狂襲，房間與廚房全毀，僅剩一面牆，經台東家扶中心轉介，宇宙光般若自在門功德基金會捐款，台灣寶島行善義工團動員百人次志工伸援，歷經一個多月的重建，昨峻工交屋；農曆春節前入新屋，邱爸爸感動地說，寶島行善義工團的愛心真的好溫暖。
尼伯特風災後，台東有多戶住家全毀或半損，宇宙光般若自在門功德基金會捐款一四○萬元給寶島義工團，幫助災民重建家園，邱爸爸是其中一戶。
義工團理事咼長萱表示，災後從最嚴重的香蘭、多良等地，一路往北協助重建，共蓋好了十棟房子，盼災民能夠儘快恢復正常生活。
感謝帶來希望 單親爸紅了眼眶
「謝謝這群善心人士，彼此不認識卻願意相助，讓我們有機會重新站起來！」看著原地重建的鋼構鐵皮屋，防火隔音又美觀，邱爸爸忍不住紅了眼眶，一再感謝寶島行善義工團捎來的關懷。
他說，與女兒同住，平時靠臨時工維持家計，尼伯特颱風摧毀家園，讓他頓時陷入絕望，幸經台東家扶中心通報，寶島行善義工團伸援重建，還送上家具和家電，讓他和女兒可以好好過年，更有勇氣繼續向前進。
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